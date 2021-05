Streaming illegale, Lega A trova accordo con Google per stroncarla

Un passo avanti è stato fatto dalla Lega Serie A

Redazione ITASportPress

La pirateria audiovisiva da sempre combattuta in qualsiasi ambito adesso potrebbe subire una vera mazzata. la Lega Serie A ha infatti trovato un accordo in Google: dal Play Store sono state rimosse le app che riproducevano illecitamente i contenuti di proprietà della Lega Serie A che permettevano di vedere le partite attraverso lo streaming illegale. Oltre a questo l’accordo prevede anche l’impiego di strumenti innovativi utilizzati per monitorare future violazioni del copyright.

“Abbiamo ottenuto dei grandi risultati nella lotta alla pirateria, ma non possiamo abbassare la guardia – ha detto l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo – perché la criminalità organizzata trova sempre nuove modalità per danneggiare il nostro settore, a discapito non solo dei titolari dei diritti, ma anche dei licenziatari e dei tifosi. Ringrazio le forze dell’ordine per il supporto in questa battaglia e DcP, che da anni ci assiste nella lotta alla diffusione dei servizi illegali: arriveremo presto a un livello di protezione unico al mondo”.

“La lotta alla pirateria – ha affermato Fabio Vaccarono Vice President di Google e Managing Director di Google in Italia - rappresenta per Google un impegno costante, anche attraverso lo sviluppo ed il continuo miglioramento di tecnologie ad hoc e programmi dedicati, a disposizione dei titolari dei contenuti per la protezione dei loro diritti sulle nostre piattaforme. L’incontro e il dialogo con i titolari dei diritti sono essenziali per un risultato di qualità: la collaborazione di successo con Lega Serie A ne è la prova”.