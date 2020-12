Legrottaglie a ISP: “Per lo scudetto in pole Inter e Juve ma questo Milan può vincerlo”

L’ex difensore di Juventus e Milan Nicola Legrottaglie ha detto la sua a Itasportpress.it sulla corsa scudetto. “Se analizziamo la squadra bianconera sappiamo bene che c’è sempre la pressione perchè gli obiettivi a fine stagione devono essere raggiunti. Non sappiamo se il nuovo tecnico Andrea Pirlo possa allungare la striscia di titoli nazionali ma puo’ starci di non riuscirci. Del resto ad Allegri fu chiesta la Champions League che non arrivò. Andrea però ha iniziato bene e ha trasferito in breve tempo le sue idee tattiche alla squadra. Pur non avendo esperienza, come succede a tutti i tecnici giovani, non è uno sprovveduto avendo giocato ad alti livelli per anni. Naturalmente viene aiutato e supportato dalla società e i risultati sono anche frutto della grande collaborazione tra tutte le componenti”.

SCUDETTO – “Il consiglio che posso dargli, anche se Pirlo non ne ha di bisogno, è di non ascoltare le critiche se un risultato non arriva. Alla Juve se perdi contro il Barcellona o il Bayern sarai sempre criticato ma il calcio è anche questo quando si allena un top club. Pensiamo a quello che ha dovuto sentire dall’ambiente Stefano Pioli al Milan. Era fuori dal progetto fino a un certo punto della scorsa stagione e adesso è uno stratega vincente. Per lo scudetto vedo una lotta a due Inter-Juventus ma questo Milan è in grado di vincere il campionato. Nel 2021 ci saranno troppe dinamiche strane e anomale rispetto alla normalità che possono sovvertire i valori. Penso alla condizione dei calciatori che giocheranno più partite ravvicinate dopo l’inizio ritardato del torneo ma anche se ci sarà il ritorno allo stadio dei tifosi potrà essere un fattore determinate. Anche questo incide per lo Scudetto”.