Legrottaglie: “Napoli, serve pazienza. E Ancelotti va tenuto stretto”

La crisi del Napoli ha stupito gli appassionati che consideravano gli azzurri tra le squadre in lizza per lo scudetto. Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus, ha commentato il momento degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Il nostro calcio non ha la pazienza necessaria. Bisogna saper aspettare. Oggi tutti possono parlare di calcio e la moda del momento è mandar via l’allenatore quando una squadra perde due partite. Io credo che Ancelotti sia una figura da tenersi ben stretta”.