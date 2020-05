Legrottaglie rivela: “Chiellini difensore centrale grazie a una mia idea”

La Juventus cannibale degli ultimi anni ha sempre trovato nella difesa il suo zoccolo duro. E tra i protagonisti principali del ciclo bianconero c’è indubbiamente anche Giorgio Chiellini. Nato come terzino, si è trasformato in un centrale di sicuro affidamento. Il merito di questa trasformazione va anche a Nicola Legrottaglie. L’attuale tecnico del Pescara, ex compagno dello stesso Chiellini ai tempi della Juventus, ha rivelato un curioso retroscena a Tuttosport: “Si può dire che l’ho incoraggiato io. Era l’anno della B, Deschamps lo ha provato come centrale, non ricordo se in un’amichevole o in campionato. Lì ho capito che avrebbe avuto un futuro in quella posizione. La conferma arriva quando ci toccò giocare noi due centrali a Napoli, dove mi feci pure male: dimostrò di possedere ottime qualità tanto che, una volta in palestra, gli dissi ‘mi raccomando, chiedi di spostarti al centro, puoi diventare uno dei più forti al mondo. Non fu semplice: poi in panchina arrivò Ranieri, che faceva giocare centrali Andrade e Criscito. Prima di una partita, in cui l’allenatore doveva cambiare qualcosa per via di alcuni infortuni, andai da lui per suggerirgli di far giocare Chiellini al centro con me. Ranieri mi diede fiducia e Chiello fu straordinario: insieme ci integravamo alla perfezione. Lui era prorompente nell’uno contro uno, io avevo visione di gioco”.