L’Empoli rimonta il Genoa ma Bianchi nel finale pareggia e salva panchina Ballardini

Risultato giusto al Castellani con la gioia di Bianchi che ha realizzato il suo primo gol in Serie A

Al Castellani pareggio con tanti gol tra l'Empoli e il Genoa. La sfida salvezza ha aperto la 12^ giornata del campionato di Serie A è finita 2-2. Match sbloccato al 13' grazie alla rete di Criscito su rigore. Nella ripresa dentro Zurkowski e subito assist per il pari di Di Francesco. Al 71' proprio Zurkowski segna il gol del sorpasso. All'89' il classe 2000 Bianchi firma il nuovo pari. Finale con i rossoblù a spingere ma il 2-2 non è cambiato. Il pareggio di Bianchi consente a Ballardini di salvare la panchina. Per l'Empoli è il primo pareggio del campionato.