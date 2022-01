L’errore in Milan-Spezia e poi le lacrime: arbitro Serra consolato da Ibrahimovic

Il direttore di gara è rimasto colpito dal proprio errore e si è scusato con i rossoneri

Nonostante le immediate scuse, il direttore di gara, a fine partita, è parso ancora sotto choc. Come scrive il Corriere della Sera, nessun giocatore né dirigente rossonero ha deciso di infierire nei suoi confronti eppure negli spogliatoi Serra è scoppiato quasi in lacrime per l'errore commesso. A stupire, però, è stato l'atteggiamento di alcuni giocatori del Milan che, con Zlatan Ibrahimovic in testa, hanno deciso addirittura di soffermarsi con lui per consolarlo. Ad ogni modo, adesso per il giovane arbitro potrebbe scattare uno stop dalle gare per qualche tempo.