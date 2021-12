Levchenko: “Shevchenko esigente ma al Genoa avrà poco tempo per il suo calcio”

L'ex compagno di squadra ha parlato del tecnico del Genoa

L'ex giocatore della nazionale ucraina, Jevhen Levchenko, ha parlato del suo ex compagno di squadra Andriy Shevchenko nuovo allenatore del Genoa, a RB Sport. “Seguo sempre Andriy. Abbiamo giocato insieme e parlato tante volte quando era anche l'allenatore della nazionale ucraina. Mi ha fatto molto piacere quando ha preso la guida del Genoa nonostante la squadra si trova in una situazione difficile. Finora, il suo lavoro è inconcludente. La partita con la Juventus lo ha confermato. È deprimente che la squadra non tiri in porta. Spero che riesca a rimediare a questa situazione con il ritorno di qualche infortunato e di rinforzi a gennaio".

Sull'atteggiamento di Shevchenko in situazioni difficili, Levchenko ha detto: “È un tecnico molto esigente con tutti. Per tutto il tempo impara anche da chi gli sta vicino. Quando ha allenato la nazionale ucraina, diverse volte non è riuscito a vincere, ma Andriy non ha perso mai la calma. L'unico problema è che non ha molto tempo al Genoa”. Sul suo stile di gioco invece: “Gioca un calcio pragmatico e spesso viene criticato ma al Genoa non ha tanto tempo e deve svoltare subito ottenendo risultati”.