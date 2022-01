L’ex arbitro Calvarese diventa consulente esterno della Roma

L'ex fischietto consulente dei giallorossi

Giampaolo Calvarese diventa consulente della Roma. L'ex arbitro, con all'attivo 157 presenze in serie A e un bagaglio di esperienza non indifferente, si metterà a disposizione della squadra giallorossa di Mourinho . Da qualche settimana, infatti, l'ex direttore di gara è diventato consulente esterno del club della capitale per tutto quello che concerne arbitri, regolamento e protocolli Var.

Ad ogni modo Calvarese, che non seguirà stabilmente la squadra, non sarà addetto agli arbitri e non avrà quindi contatti con gli ex colleghi. Ricordiamo che l'ex fischieto si era dimesso dall'Aia a luglio dell'anno scorso per ragioni legate alla sua attività imprenditoriale di famiglia, che produce integratori sportivi, e per l'impossibilità, per evidente conflitto di interessi, di allargare il mercato alla Serie A e alla Serie B.