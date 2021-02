L’ex Lazio Braafheid: “De Ligt talento naturale, è una superstar del calcio”

Edson Braafheid, ex difensore di Bayern Monaco e Lazio, ha parlato dei difensori olandesi che attualmente stanno giocando in Serie A in un’intervista concessa a Fanpage:”De Vrij? Stiamo parlando di un difensore solidissimo che è migliorato in maniera esponenziale in questi ultimi anni. Oggi Stefan è un difensore top, e nella Lazio attuale c’è anche il mio compatriota Hoedt, che ha dimostrato di avere del talento. Eppure credo che nessuno stia al livello di De Ligt. Lo trovo un talento naturale. È già una superstar presente e futura del calcio mondiale” – dichiara l’ex calciatore di Lazio e Bayern Monaco ai microfoni di Fanpage – .