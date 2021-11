Lichtsteiner sicuro: “Juventus da scudetto. Ricordo che nel 2015-16…”

Parla l'ex esterno

In vista del match di sabato di Serie A tra Lazio e Juventus, il doppio ex della sfida Stephan Lichtsteiner ha rilasciato un'interessante intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non è mai facile giocare all’Olimpico contro la Lazio: per la Juventus sarà una partita complicata, anche perché la squadra di Sarri cercherà di aggredire e di attaccare costantemente", ha detto l'ex calciatore svizzero. "Sembra che la Lazio stia assorbendo il cambio di allenatore: Sarri ha portato un nuovo sistema di gioco e idee diverse, finora quindi ci sono stati un po’ di alti e bassi, ma la situazione mi sembra in miglioramento. Serve tempo per arrivare al top, però quello che ho visto mi è piaciuto abbastanza".