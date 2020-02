L’idea della Lega Serie A: lunch match anche al sabato dal prossimo anno

Non solo una partita di Serie A alla domenica alle 12.30. La Lega starebbe pensando di cambiare il calendario con una gara anche al sabato alla stessa ora. Paolo Dal Pino, neo presidente della Lega Serie A, avrebbe ipotizzato un match di campionato di sabato alle 12:30 o 13:30 dal 2021.

A riferirlo è il Corriere della Sera che spiega possibili novità per il triennio 2021-2024. I vertici del calcio italiano potrebbero modificare il calendario degli orari per i weekend di campionato. Oltre ad una gara la domenica alle 12:30 come ormai accade da anni, l’ipotesi è quella di fare lo stesso al sabato. Con fischio d’inizio previsto alle 12:30 o alle 13:30. L’obiettivo è quello di favorire i mercati asiatici in quanto a trasmissione delle partite di A in Oriente: staremo a vedere.