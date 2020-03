L’idea di Macellari: “Iniziamo un nuovo campionato e assegniamo due scudetti”

Ancora tutto da decifrare il futuro del campionato di Serie A, attualmente sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro Paese. Numerose sono le ipotesi per portare regolarmente a termine il torneo, ma più passano i giorni più prende corpo la possibilità che la stagione possa non venire conclusa. Di questo, ai microfoni di CagliariNews24, ha parlato l’ex difensore Fabio Macellari.

IDEA – “Non credo che domani si possa tornare alla vita normale e dovremo vedere cosa si inventeranno per concludere questo campionato. Devon essere giocate tutte le partite per non falsare il torneo, va trovata una soluzione. Un’idea potrebbe essere quella di iniziare il nuovo campionato e far giocare le gare rimanenti di quest’anno durante la settimana, assegnando poi due scudetti”.