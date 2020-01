Linetty e il duro lavoro di Ranieri: “Se non mi alleno mi manda in panchina. Quagliarella in gol? Importante sbloccarsi”

La cura Ranieri funziona. La Sampdoria ha iniziato a macinare punti e vittorie. Anche nella sfida contro il Brescia a Marassi è arrivata una prestazione convicente terminata, per altro, 5-1. Come riporta Sampnews24.com, tra i protagonisti in positivo c’è stato anche Karol Linetty. Il centrocampista ha voluto rispondere ai complimenti ricevuti dal suo mister dopo la buona prova e anche la rete siglata: “Sapevamo che sarebbe stata una gara importante per noi, siamo contenti per la vittoria”, ha detto il polacco. “Adesso dobbiamo recuperare e pensare alla Lazio. Sarà una partita difficile, dovremo stare compatti: speriamo che arrivi anche un po’ di fortuna e di vincere anche questa gara”.

RANIERI – Ma Linetty ha speso qualche parola sul mister di Testaccio e sui suoi metodi da sergente: “Ranieri si è complimentato con me? Sono contento ma devo continuare ad allenarmi bene altrimenti mi mette in panchina”, ha affermato il classe 1995. Poi sul capitano Quagliarella, autore di una doppietta: “Era importante per Fabio sbloccarsi e oggi abbiamo anche creato diverse occasioni. Siamo tutti leader in questa squadra”.