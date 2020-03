L’iniziativa della Roma, 5000 biglietti gratis agli operatori sanitari

Anche piccoli gesti, in queste circostanze, possono fare tanto. I medici, infermieri e operatori sanitari in queste ore sono in prima linea per combattere la pandemia di Covid-19. Turni estenuanti per cercare di battere un virus che sta mettendo in ginocchio l’Europa e il Mondo.

ROMA – Anche la Roma nel suo piccolo ha voluto omaggiare il lavoro del personale sanitario nazionale. Secondo quanto riporta Repubblica, il club giallorosso metterà a disposizione 5000 biglietti gratis agli operatori sanitari per la prima all’Olimpico. Inoltre la Roma omaggerà anche i 41 medici che finora sono caduti nella battaglia al Covid-19. Un modo per far sapere loro che il lavoro che stanno facendo è preziosissimo.