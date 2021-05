L’Inter batte il Crotone 2-0 e prepara la festa scudetto

Domani i nerazzurri potrebbero festeggiare in caso di mancata vittoria dell'Atalanta

L'Inter con il minimo sforzo porta via da Crotone l'intera posta in palio e fa un passo decisivo verso l'aritmetica assegnazione dello scudetto. Se domani l’Atalanta non batterà il Sassuolo, nerazzurri campioni d'Italia con quattro turni di anticipo. Partita non facile per la capolista contro un avversario ordinato che ha chiuso gli spazi. Ritmi non elevati ma nerazzurri vicini al vantaggio con Lukaku e Lautaro, che colpiscono due pali nel primo tempo. Nella ripresa entra Eriksen che la sblocca con un destro dal limite sporcato da Magallan. Poi gol annullato a Lukaku. Nei minuti di recupero raddoppio di Hakimi in contropiede. L'Inter vince 2-0 e Conte domani potrebbe festeggiare.