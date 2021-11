L’Inter batte il Napoli e si porta a -4 dalla vetta

Gara entusiasmante a San Siro con i nerazzurri che hanno rischiato di essere ripresi dopo il 3-1

Il big match della 13a giornata di Serie A lo vince l'Inter che ha battuto il Napoli per 3-2. Dopo l'imbattibilità crollata del Milan cade anche l'altra capolista e adesso i nerazzurri si avvicinano alle due battistrada. A S. Siro gli ospiti si portano in vantaggio al 17' con un destro vincente di Zielinski su assist di Insigne. Al 25', dopo una VAR review, assegnato un rigore ai padroni di casa che pareggiano dal dischetto con Calhanoglu. Nel finale del primo tempo Perisic di testa porta in vantaggio l'Inter su un corner. In avvio di ripresa scontro tra Skriniar e Osimhen: il nigeriano ne esce con un occhio gonfio e lascia il posto a Petagna. Al 61' il tris di Lautaro su assist di Correa, a dieci dalla fine prodezza di Mertens. Il Napoli sfiora nei minuti di recupero il pareggio sempre con il belga. L'Inter vince e si porta a -4 dalla capolista Napoli che perde l'imbattibilità dopo 21 giornate. .