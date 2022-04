L’Inter batte il Verona e si porta a -1 dal Milan

Primo tempo decisivo per il successo nerazzurro

Dopo la vittoria contro la Juve, la squadra di Inzaghi supera 2-0 l'Hellas e si porta provvisoriamente a -1 (con una partita da recuperare) dal Milan impegnato domenica sera a Torino. In avvio attento Montipò su Perisic, che serve l'assist del vantaggio a Barella. Correa vicino al raddoppio, lo trova Dzeko sulla sponda del solito Perisic. Handanovic salva su Simeone, fuori De Vrij per un affaticamento muscolare. Pericolosi Ceccherini e Lasagna, loro come Calhanoglu e D'Ambrosio che colpisce il palo. Inter vince e convince.