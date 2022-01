L’Inter batte la Lazio e si riprende la vetta. Salernitana gela il Verona

Nerazzurri che hanno vinto 2-1 e con lo stesso risultato la Salernitana è passata a Verona

L'Inter fatica ma vince contro la Lazio e si riprende la vetta del campionato. Una partita intensa risolta dai nerazzurri con la forza e la maturità di grande squadra. Nell'altro match della sera, al Bentegodi successo sorprendente della Salernitana sul Verona per 2-1. A Milano Bastoni sblocca la partita con un gran tiro da fuori. Immobile fa 1-1 ma è Skriniar (su cross dello stesso Bastoni) a siglare il definitivo 2-1. I nerazzurri tornano primi in classifica a +1 sul Milan con ancora un match da recuperare. Lazio sempre a quota 32.

Bel primo tempo al Bentegodi con la Salernitana insapettatamente in vantaggio. Parte bene il Verona che impensierisce ripetutamente Belec. Poi Gondo si procura un rigore (fallo di Gunter) che Djuric trasforma per il vantaggio degli ospiti. Nella ripresa, l'Hellas spinge e trova il pari con Lazovic. Kastanos riporta in vantaggio la Salernitana con un gran calcio di punizione. Vince la squadra campana che adesso è più vicina alla penultima in classifica Genoa.