L’Inter batte lo Spezia e scavalca il Milan

I nerazzurri fanno tris di vittorie consecutive ed è la prima volta nel 2022

L'Inter rifila il tris allo Spezia e colleziona un tris di vittorie consecutive che la proiettano al primo posto in classifica in attesa del Milan che giocherà stasera col Genoa. La squadra di Inzaghi conferma il periodo di crescita e batte 3-1 gli Aquilotti. I nerazzurri controllano per mezz’ora e poi la sbloccano con il bel mancino al volo di Brozovic. Nella ripresa Perisic e Barella mancano il raddoppio che trova, invece, il neo-entrato Lautaro. I liguri la riaprono nel finale con Maggiore, ma Sanchez la richiude nel recupero e regala i tre punti all’Inter che va sopra il Milan di un punto e con una gara da recuperare.