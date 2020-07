L’Inter blinda il suo gioiello: su di lui gli occhi di mezza Europa

Tra un colpo e l’altro l’Inter pensa anche a come mantenere un gruppo che, fin qui, ha fatto molto bene. I nerazzurri al primo anno di Conte hanno giocato un calcio propositivo e concreto che ha permesso all’Inter di aggrapparsi alla terza posizione in classifica. In questa ripresa uno dei giocatori più positivi è stato sicuramente Alessandro Bastoni, un giovane che ha addosso gli occhi delle top europee.

L’Inter blinda Bastoni

Secondo quanto riportato da Don Balon il classe 1999 ha attirato le attenzioni di club del calibro di Real Madrid, Atletico e Bayern Monaco, non proprio briciole. La società nerazzurra però per allontanare delle future pretendenti dovrà blindare il giovane prospetto. Ecco quindi che la dirigenza potrebbe alzargli notevolmente l’attuale stipendio che si aggira intorno ai 300mila euro l’anno. Il sito spagnolo parla di una cifra dieci volte più alta, ma i nerazzurri sembrano essere convinti nel trattenere a tutti costi uno dei difensori più promettenti del nostro calcio.