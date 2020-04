L’Inter convoca i giocatori all’estero. Altra quarantena in vista

Dopo aver completato il periodo di isolamento in Italia, molti giocatori dell’Inter erano partiti per raggiungere le loro famiglie all’estero. Una scelta compiuta anche da altri giocatori di altri club. L’ultimo dei nerazzurri era stato l’urugaiano Godin, partito per il Sud America per stare vicino alla famiglia.

TUTTI CONVOCATI – Secondo quanto riportato dal Corriere Dello Sport Conte ha richiamato i suoi in Italia. I giocatori dovranno tornare entro lunedì 13, giorno in cui in teoria dovrebbe finire il lockdown in Italia. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, i giocatori dovranno quindi scontare altri 14 giorni di quarantena una volta tornati in Italia.