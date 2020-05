L’Inter pesca in Portogallo, contatti con un giocatore del Porto

La pandemia di Covid-19 lascerà sicuramente il segno nel mondo calcistico. Le difficoltà finanziarie incontrate dalle squadre fin qui non sono certo irrilevanti. I mancati incassi dei diritti tv hanno creato non pochi disagi alle squadre di Serie A che, molto probabilmente, dovranno cercare di fare un mercato al ribasso. Il dirigente bianconero Fabio Paratici ha già dichiarato che la prossima sessione estiva sarà fatta quasi esclusivamente di cambi.

L’Inter pesca in Portogallo

Prima della pandemia però, l’Inter si era già attivata per sondare qualche giocatore messo nel mirino. In particolare Jesus Corona, calciatore del Porto che sarebbe in ottica nerazzurra. A svelare il contatto tra le parti è stato l’agente di Corona a O Jogo: “Non volevo fare nomi di club, ma data l’inesistenza posso dire che sì, l’Inter è stata tra le società che sono venute da noi. Al momento non ci sono trattative in corso, ma posso dire chiaramente che ci sono stati dei contatti. Anche altri club importanti di e ci hanno avvicinati”. L’agente poi ha voluto precisare: “Attenzione, questi contatti risalgono a prima della pandemia. Ora le squadre devono prima riorganizzarsi e solo dopo verranno prese delle decisioni. Ci saranno anche delle società che stavano per comprare perché erano vicine a cedere, ma adesso non si sa. Diciamo che anche il mercato è stato messo in quarantena”. Nessun movimento in atto quindi tra le parti, per ora.

Lautaro sempre più in ottica Barcellona

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez, anzi. Il club blaugrana sembra essere sempre più disposto a portarlo al Camp Nou anche inserendo contropartite tecniche. Le due società starebbero pensando ad un accordo sulla base di 60 milioni più l’inserimenti di Vidal e un altro giocatore. A luglio scatterà si attiverà la clausola di 111 milioni dell’argentino, ma il Barcellona non sembra intenzionato a spendere quelle cifre.