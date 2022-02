L’Inter ha un tifoso in più, Dalbert: “Spero vinca lo scudetto…”

Parla l'esterno ora al Cagliari

Sul fatto di essere di proprietà dell'Inter: "Sinceramente mi interessa solo il Cagliari in questo momento e non penso nemmeno al mio futuro. Ora andiamo a prenderci questa salvezza e poi ne riparleremo. Devo essere sincero: è una bella città e mi trovo bene anche con la mia famiglia, ma in questo momento penso solo al presente perché voglio stare sereno. Conta solo la salvezza con il Cagliari, poi si vedrà". Sullo scudetto: "Se lo vince l'Inter? Spero di sì perché ho ancora tanti amici in nerazzurro. Se vincono sono felice per loro, ma non sentirei il titolo un po' mio perché non sono lì. Ho fatto la preparazione con loro ma poi ho scelto Cagliari".