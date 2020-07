L’Inter non sa più vincere: il Verona blocca Conte sul 2-2

L’Inter soffre, va sotto e rischia grosso. Il canovaccio, però, somiglia a quello di Parma, quando i nerazzurri riuscirono a rimontare e superare i crociati. Stavolta i milanesi si salvano al cospetto dell’Hellas Verona di Ivan Juric, in controllo del match per un tempo e poi incapace di contrastare la risalita della squadra di Antonio Conte nella prima parte della ripresa. Ai gialloblu va il merito di non aver mai mollato la presa, andandosi a prendere il pari nel finale Con questo risultato, i milanesi subiscono il sorpasso dell’Atalanta in classifica e scivolano al quarto posto.

LA GARA

L’Inter deve replicare all’assalto dell’Atalanta per difendere il terzo posto, mettendo nel mirino anche la piazza d’onore della Lazio. Tuttavia la voglia d’Europa dell’Hellas Verona fa la differenza in avvio. Dopo cento secondi i nerazzurri sono già sotto: Lazovic aggira troppo facilmente Skriniar sulla fascia sinistra, si inserisce in area e da posizione defilata batte Handanovic. La squadra di Conte prova a reagire con Candreva, il cui colpo di testa non trova la porta. Non è impreciso Veloso, che sfiora il raddoppio, andando a colpire il palo. L’Inter alza i giri del motore e va al tiro con Gagliardini e Sanchez, trovando la risposta di Silvestri. In avvio di gara il fortino del Verona capitola. Silvestri salva sul tiro di Candreva, mentre è costretto a capitolare sul tap in del centrocampista due minuti più tardi dopo che Lukaku aveva colpito il legno. Nemmeno il tempo di smaltire la delusione per il gol subito e l’Hellas incassa il secondo gol, complice la deviazione di Dimarco su cross dello stesso Candreva. Il Verona tenta di reagire con Faraoni che si divora il pari. Nel finale Sanchez impegna severamente Silvestri. L’Inter sembra in controllo, ma all’86 l’Hellas riesce a trovare il pareggio con un gran tiro da fuori area di Miguel Veloso che si insacca nell’angolo basso alla destra di Handanovic. Il risultato non cambia più: a Verona finisce 2-2.