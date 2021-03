L’Inter non si ferma: battuto il Torino. Colpo Parma: stesa la Roma

La capolista non si ferma più. L’Inter continua la sua marcia, superando per 2-1 il Torino in una trasferta difficilissima. I nerazzurri consolidano il primato in attesa delle gare di Milan e Juventus. Cade, invece, la Roma, che cede nuovamente il quarto posto all’Atalanta. Ossigeno per il Parma, che torna in lotta per la salvezza.

TORINO-INTER

L’avvio di gara è tutto favorevole all’Inter. I nerazzurri vanno a un passo dal gol nei primi 10 minuti per due volte con Lautaro, che prima manda alto di testa da buona posizione e poi viene chiuso in angolo. Il match poi cala di intensità e per assistere a un nuovo colpo di scena bisogna attendere la mezz’ora, quando Lyanco colpisce il palo. Poi tante imprecisioni e poche emozioni fino al 62′, quando l’Inter ottiene un calcio di rigore trasformato da Lukaku. I nerazzurri sfiorano anche la rete del raddoppio, ma Sirigu si esalta. Al 70′, però, il Torino ottiene il pari con Sanabria, lestissimo ad avventarsi sulla respinta di Handanovic sul tentativo iniziale di Zaza. All’86’ torna avanti l’Inter: Sanchez pesca in area Lautaro che di testa trova la rete del vantaggio.

PARMA-ROMA

Bella in Europa, sbadata in campionato. La Roma, infatti, inizia malissimo la trasferta di Parma. Dzeko spreca da buona posizione dopo 2 minuti. Al 9′ passa in vantaggio la formazione di casa: Man premia l’inserimento di Mihaila, che da due passi infila Pau Lopez. La Roma accusa il colpo e servono diversi minuti per vedere una reazione. Verso la mezz’ora, Pellegrini va alla conclusione per due volte e trova sempre Sepe attento. A inizio ripresa si decide la gara. Dapprima il Parma sfiora il raddoppio con Man, che si fa ipnotizzare da Pau Lopez. Sul ribaltamento di fronte, sono i giallorossi ad andare vicini al pareggio con El Sharaawy, il cui tiro è deviato in angolo. Nuovo capovolgimento e Ibanez provoca un rigore a favore degli emiliani. Hernani non sbaglia e chiude la gara.