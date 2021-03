L’Inter non si ferma più: battuta anche l’Atalanta per 1-0

Il posticipo della ventiseiesima giornata emette un verdetto importante: l’Inter fa sul serio. I nerazzurri superano anche l’Atalanta, tagliano fuori dalla lotta scudetto un avversario pericoloso e vedono più vicino lo scudetto. La formazione di Antonio Conte si impone per 1-0 grazie alla rete di Milan Skriniar.

IL MATCH

La sfida è di quelle di altissima quota. Così regna l’equilibrio per i primi 15 minuti. La prima occasione è dell’Atalanta, con il tiro-cross di Pessina che mette i brividi alla difesa avversaria. Risponde l’Inter, anche se è più la Dea a farsi male da sola con Romero, che costringe Sportiello a mettere in angolo dopo un disimpegno sbagliato. Sul finire di primo tempo sono ancora i bergamaschi a rendersi pericolosi: Handanovic si esalta su Zapata, mentre Brozovic si inventa difensore e salva su Djimsiti. A inizio ripresa passa in vantaggio l’Inter: Skriniar insacca dopo una mischia in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’Atalanta fatica a sfondare il muro dell’Inter e quando ci riesce, come al 76′ con Muriel, trova un grande Handanovic. Ci prova anche Pasalic, che non inquadra lo specchio della porta.