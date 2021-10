L’Inter passa a Empoli, Roma e Lazio battono Cagliari e Fiorentina

L'Inter resta in scia Milan passando agevolmente a Empoli

Convincente successo dell'Inter che passa agevolmente a Empoli con il punteggio di 2-0. Danilo D'Ambrosio protagonista per i nerazzurri nel primo tempo della partita del Castellani: prima un salvataggio sulla linea su Luperto, poi sblocca al 34' la partita regalando a Inzaghi il vantaggio. Nella ripresa Empoli subito in 10 uomini (espulso Ricci al 52'), l'Inter colpisce un palo con Gagliardini, Lautaro chiama al miracolo Vicario e poi serve l'assist per il raddoppio di Dimarco. Nerazzurri che restano in scia Milan e accorciano sul Napoli anche se i partenopei saranno in campo domani. La Roma ribalta il Cagliari passato in vantaggio con Pavoletti poi gol giallorossi di Ibanez e Pellegrini. La Lazio all'Olimpico ha battuto 1-0 la Fiorentina con la rete di Pedro.