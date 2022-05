L’Inter passa a Udine e risponde al Milan che resta a +2

Restano in scia Milan i nerazzurri che hanno vinto 2-1 a Udine

Vince l'Inter in casa dell'Udinese, risultato importante anche alla luce della vittoria del Milan che resta a +2 sui campioni d'Italia. Primo tempo ottimo dei nerazzurri poi nella ripresa un calo ma i tre punti sono arrivati e consentono di rimanere in scia Milan. In avvio la sblocca Perisic di testa sul corner di Dimarco. Pericolosi Walace e Perez, ma è Lautaro a raddoppiare insaccando regolarmente (complice il tocco di Silvestri) il rigore calciato sul palo. Dopo l'intervallo Dzeko spreca il tris, accorcia Pussetto servito da Udogie ma non basta ai bianconeri.