L’Inter rincorre il Torino e Sanchez pareggia al 93′

Quarto pareggio esterno dei nerazzurri in questo campionato

L'Inter non è uscita ancora fuori dalla crisi e a Torino porta a casa un pareggio raggiunto solo nei minuti di recupero. Manovra poco fluida dei campioni d'Italia contro i granata che hanno fatto una buona partita e sono andati vicini al raddoppio. L'Inter rallenta ed è -4 in classifica dal Milan capolista (coi nerazzurri sempre con una partita in meno). Momentaneo terzo posto per Inzaghi a -1 dal Napoli. Sblocca una rete di Bremer nel primo tempo, dove il Toro protesta per un contatto Ranocchia-Belotti in area. Tantissime occasioni da gol per entrambe le squadre fallite soprattutto da Dzeko. Alla fine Sanchez firma il pari al 93'. Juric sale a quota 35 punti.