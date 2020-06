L’Inter riparte con Lukaku e Lautaro: Samp sconfitta 2-1

L’Inter riparte dalla coppia Lukaku-Lautaro. I nerazzurri vincono il recupero con la Sampdoria e salgono a quota 57 punti. Blucerchiati fermi a 26 punti.

La partita

L’Inter parte subito forte. Al 2′ minuto viene annullato un gol a Eriksen per fuorigioco. Il centrocampista danese aveva insaccato da due passi, ma l’autore dell’assist Candreva era in posizione irregolare. La Samp si spaventa e l’Inter ne approfitta. Eriksen dialoga molto bene in campo e dopo uno scambio con Young fa partire un destro che è facile preda per Audero. Al decimo minuto arriva il gol nerazzurro. Azione corale di Eriksen, Lautaro e Lukaku. L’argentino tocca di tacco per Lukaku e dopo un uno-due con Eriksen il belga infila Audero. Al 33esimo Lukaku lancia Candreva che serve in mezzo per Lautaro che da due passi non sbaglia. Nella ripresa la Samp alza il baricentro e al 53esimo gli ospiti trovano il gol con Thorsby. Il secondo tempo non regala molte emozioni con le squadre che rimangono spesso nella zona mediana del campo.

IL TABELLINO

INTER-SAMPDORIA 2-1

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva (11 Moses 73′), 5 Gagliardini, 23 Barella, 15 Young (34 Biraghi 73′); 24 Eriksen (20 Borja Valero 78′); 9 Lukaku, 10 Lautaro (7 Sanchez 83′).

A disposizione: 46 Berni, 2 Godin, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Antonio Conte.

SAMPDORIA (3-5-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 34 Yoshida, 15 Colley; 18 Thorsby, 7 Linetty (4 Vieira 82′), 91 Bertolacci (16 Askildsen 82′), 14 Jankto (26 Leris 70′), 29 Murru; 11 Ramirez (12 De Paoli 70′); 17 La Gumina (9 Bonazzoli 76′).

A disposizione: 30 Falcone, 3 Augello, 5 Chabot, 6 Ekdal, 21 Tonelli, 23 Gabbiadini, 33 Rocha.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro: Mariani.

Assistenti: Mondin, Galetto.

Quarto Uomo: Piccinini.

VAR e Assistente VAR: Aureliano, Passeri.

Marcatori: 10′ Lukaku (i), 32′ Lautaro (I), 52′ Thorsby (S)

Ammoniti: Bertolacci (S), Lautaro (I), Thorsby (S), Borja Valero (I), Gagliardini (I).

Recupero: -, 4′.