L’Inter ritrova Lautaro e il secondo posto: Napoli battuto 2-0

L’Inter conquista la seconda vittoria consecutiva e torna al secondo posto. I nerazzurri dopo aver battuto il Genoa sconfiggono 2-0 il Napoli grazie alle reti di D’Ambrosio e Lautaro Martinez.

Primo tempo

Prima parte di gara frizzante a San Siro. L’Inter e il Napoli danno ritmo nonostante un caldo piuttosto afoso e le occasioni non mancano. Alla prima vera chances i padroni non sbagliano e si portano in vantaggio con il gol di D’Ambrosio su assist di Biraghi. Il terzino sinistro appoggia all’indietro in area per l’ex Torino che non sbaglia. Al 20esimi Zielinski risponde: tiro del polacco con deviazione di Insigne e palla a lato di un niente. Quindici minuti dopo sempre l’ex Napoli ci riprova da lontano, ma Handanovic è bravo con i pugni. Il Napoli cresce e al 31esimo il portiere sloveno salva l’Inter sul tiro ravvicinato di Politano. 5 minuti dopo Candreva manda in angolo un tiro a botta sicura di Insigne.

Secondo tempo

Nel secondo tempo il Napoli prova ancora ad agguantare il pareggio e l’Inter aspetta per ripartire. Al 49esimo Lukaku impegna Meret con un colpo di testa, mentre al 65esimo Elmas conclude a giro, ma il pallone termina a lato di pochissimo. Con il passare dei minuti il Napoli accusa la stanchezza e i nerazzurri crescono. Al 74esimo un ottimo Lautaro pesca il gol del 2-0 dopo una grande percussione e un tiro nell’angolino.