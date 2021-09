L’Inter scappa due volte ma la Sampdoria la riprende

Spettacolo e gol nell'anticipo domenicale delle 12.30

L'Inter a Marassi due volte in vantaggio è stata ripresa dalla Sampdoria che imposto il pareggio ai campioni d'Italia per 2-2. A segno tre difensori: apre le danze una prodezza di Dimarco su calcio di punizione. Superata la mezz'ora Yoshida trova il pari con un sinistro ravvicinato deviato da Dzeko. Nel finale del primo tempo Lautaro riporta i nerazzurri in vantaggio su assist di Barella e in avvio di ripresa Augello premia con una volée perfetta l'assist di Bereszynski. Nel finale Inter in 10 per l'infortunio occorso a Sensi ma il punteggio non è cambiato. Dopo due vittorie la squadra nerazzurra raccoglie solo un punto mentre per la Samp è il secondo pareggio consecutivo. Match non cattivo ma con tantissimi ammoniti.