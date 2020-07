L’Inter fa 0-0 con la Fiorentina. Roma travolge la Spal. Derby salvezza al Genoa. Brescia in B

Con lo 0-0 contro la Fiorentina l’Inter incassa il secondo pareggio consecutivo dopo il 2-2 con la Roma mentre proprio i giallorossi passeggiano sulla Spal e riprendendosi il quinto posto. Il Lecce cala il tris al Brescia che scende aritmeticamente in B. Vittoria fondamentale del Genoa nel derby della Lanterna. Pari frizzante tra Torino e Verona: allo stadio Grande Torino finisce 1-1

Inter – Fiorentina

Nel primo tempo di San Siro le occasioni stentano ad arrivare e la più ghiotta è quella che capita a Lukaku. Al 18esimo infatti Eriksen pesca alla perfezione il belga che colpisce a colpo sicuro, ma il pallone si stampa sul palo. Erroraccio dell’ex United che in area piccola poteva fare molto di più. La 34esimo è ancora Lukaku ad andare vicino al gol con il tiro a botta sicura in area sul quale interviene miracolosamente Terracciano. La Fiorentina poi risponde tre minuti più tardi con Pezzella che stacca su assist di Ribery, ma la palla termina fuori. Nel secondo tempo è Sanchez a sfiorare il gol: il cileno servito da Lukaku colpisce il palo della complice la deviazione di Terracciano. A dieci minuti dal termine la Fiorentina si divora il gol del vantaggio con Lirola che tutto solo davanti ad Handanovic non riesce a segnare complice un miracolo del portiere sloveno. Finsce 0-0 a San Siro e con una vittoria contro l’Udinese la Juventus potrebbe festeggiare il nono scudetto consecutivo.

Spal – Roma

La Roma passeggia su una Spal già retrocessa e conquista punti importanti in ottica Europa. Con la vittoria al Paolo Mazza la squadra di Fonseca si riprende il quinto posto scalzando il Milan di Pioli. A Ferrara la Roma passa in vantaggi con il gol di Kalinic al 10′ minuto, ma la Spal riesce a pareggiare quindici minuti più tardi con Alberto Cerri che incorna alla perfezione alle spalle di Paul Lopez. La reazione giallorossa non si fa attendere e in pochi minuti la Roma torna di nuovo in vantaggio con Carles Perez. Nella seconda parte di gara i due gol di Bruno Peres prima e Kolarov poi chiudono la pratica. Anche Zaniolo partecipa al festival del gol siglando il 6-1 finale.

Sampdoria – Genoa

Prima parte di gara vivace e frizzante tra Sampdoria e Genoa. Anche a porte chiuse le due squadre sentono eccome il derby e la squadra di Nicola parte subito a mille. Al 6′ minuto ci prova Pandev con tiro molto potente da fuori bloccato però da Audero, ma la pressione del Grifone porta i risultati sperati quando al 20esimo Colley commette fallo da rigore sull’ex Lazio e Criscito dal dischetto batte Audero. La Sampdoria accusa il colpo e dopo qualche minuto riesce a reagire con la rete al 32esimo di Gabbiadini dopo un rimpallo fortunato. L’ex Bologna infila Perin con un destro al volo dopo un tiro ribattuto di Jankto. Nel recupero annullato il gol a Lerager (Genoa) per fuorigioco iniziale di Romero. Nel secondo tempo Lerager trova ancora una volta la rete e questa volta è tutto buono. Rete pesantissima per il danese in chiave salvezza. Gli uomini di Nicola vincono il primo derby dopo 7 anni e tengono a debita distanza il Lecce.

Torino – Verona

Partita a ritmi blandi nel primo tempo tra Torino e Verona. La squadra di Longo tiene il possesso di palla andando tre volte consecutive al tiro tra il 18′ e 19′, ma né Zaza né Belotti riescono a battere Silvestri. Al 30esimo ci prova Verre con un tiro da lontano sugli sviluppi di un corner, ma la palla era precedentemente uscita. Nel secondo tempo gli uomini di Juric partono meglio e al 56esimo arriva il gol del vantaggio grazie al rigore trasformato da Borini. In precedenza Nkolou aveva fermato in maniera irregolare lo stesso Borini in area con una manata sul volto. Al 67esimo arriva la reazione del Torino con Simone Zaza che su cross di Ansaldi stacca in maniera perfetta mandando il pallone alle spalle di Silvestri. Il Torino cresce e all’82esimo Belotti sfiora il gol del vantaggio con un ottimo stacco di testa. Il Toro chiude all’attacco ma al Grande Torino termina 1-1.

Lecce – Brescia

Dopo la Spal è il Brescia a dire addio alla Serie A. Il Lecce vince meritatamente il match del Via del Mare con due gol di Lapadula prima al 22esimo e poi al 32esimo del primo tempo. Il Brescia nella prima parte non calcia mai in porta e il gol arriva solo nel secondo tempo con Torregrossa. Il gol dà fiducia alle rondinelle che provano il tutto per tutto, ma si sbilanciano troppo permettendo al Lecce di ripartire e al 70esimo Saponara chiude la pratica.