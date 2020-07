L’Inter si gode il Sanchez post lockdown: re degli assist dopo Messi…

Un pareggio tra mille polemiche, ma l’Inter può comunque vedere il lato positivo della medaglia: Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, dopo la sosta forzata per il coronavirus, è tornato ad essere il Niño Maravilla che tutti volevano. Il 7 nerazzurro ha messo a referto un altro assist che gli permette di raggiungere una statistica assolutamente importante in Europa…

Inter sorride: Sanchez re degli assist, o quasi…

Alexis Sanchez si conferma uomo assist in casa Inter e nota lieta in un momento non facile. Il cileno ha messo a referto un altro assisti portando il suo bottino a quota sette da quando i maggiori campionati di calcio d’Europa sono tornati in campo dopo il lockdown. Per Sanchez è un vero e proprio record con un solo giocatore che ha fatto meglio di lui: Lionel Messi. Il sei volta Pallone d’oro, infatti, ha messo a referto ben 9 assistenze.

Per il Nino Maravilla un risultato assolutamente positivo che quasi sicuramente gli varrà la conferma in nerazzurro anche per la prossima stagione. Manchester United permettendo…

LA MODELLA E’ PICCANTE SUI SOCIAL