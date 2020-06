L’Inter si tiene stretta Brozovic: rinnovo e novità sul contratto

Inter e Marcelo Brozovic ancora insieme. L’idea della società nerazzurra è quella di blindare il centrocampista croato diventato perno fondamentale della squadra di Antonio Conte. Il club sarebbe pronto al prolungamento di contratto fino al 2023 e un adeguamento dello stipendio. Ma ci sarebbe di più.

Beppe Marotta teme le big d’Europa per il suo gioiello e vorrebbe togliere la clausola rescissoria presente sul contratto. 60 i milioni che permetterebbero a chiunque fosse interessato di strappar via Brozovic all’Inter. Ecco perché la dirigenza vorrebbe togliere questa opzione e garantirsi, eventualmente, la possibilità di guadagnare di più in caso di cessione. Il giocatore è diventato un pezzo fondamentale del centrocampo nerazzurro tanto da non aver saltato praticamente nessuna gara in stagione.

PER TUTTE LE NEWS SUL GOSSIP CLICCA QUI