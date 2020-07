L’Inter strapazza il Brescia, a San Siro termina 6-0

L’Inter di Antonio Conte passeggia su un Brescia che dura una decina di minuti. Tre gol per tempo regalano all’Inter la 19esima vittoria in campionato e riportano i nerazzurri a meno quattro dalla Lazio.

La partita

Nei minuti iniziali del primo tempo il Brescia inizia con una buona verve portando un pressing ordinato nella metà campo dell’Inter. La squadra di Conte non risente troppo della pressione degli ospiti e al quinto minuto trova uno splendido gol con Young. L’ex United calcia al volo su assist di Moses senza lasciare scampo a Joronen. Il Brescia accusa il colpo e l’Inter ne approfitta. Al 20esimo Mateju atterra Moses in area di rigore e Sanchez dal dischetto non sbaglia. Un quarto d’ora più tardi la squadra di casa sfiora il tris con il tiro da calcio d’angolo sempre di Sanchez. Allo scadere del primo tempo D’Ambrosio inzucca il 3-0 sul traversone di Young.

Secondo tempo

Nella seconda parte di gara il canovaccio non cambia. L’Inter continua a correre e Conte approfitta del risultato per fare anche qualche esperimento tattico. Nei secondi 45 minuti i nerazzurri dilagano con Gagliardini che schiaccia di testa su punizione di Sanchez e firma il 4-0. Nel finale ecco che il subentrato Eriksen mette a segno il 5-0 in tap-in dopo il sinistro di