L’Inter su Kanté, in dubbio la permanenza di Eriksen

Sfumato (per ora) il sogno Messi, l’Inter torna al lavoro per pianificare la prossima stagione di Serie A. La squadra di Conte giocherà ogni tre giorni e sarà fondamentale avere la panchina abbastanza lunga per sopperire a tutti gli impegni. In particolare l’allenatore salentino vuole una coperta lunga a centrocampo, ma non solo. L’ex Juve è alla ricerca anche di giocatori di esperienza che gli possano permettere di vincere subito.

INTER SU KANTÉ, ERIKSEN PARTE?

Un giocatore che risponde a questo identikit è sicuramente Kanté. Il centrocampista francese ha già lavorato con Conte al Chelsea e conosce i suoi metodi e le sue richieste in campo. Con l’arrivo anche di Vidal allora sì che l’Inter avrebbe un centrocampo fatto di esperienza e qualità. Certo, qualcuno dovrà pur cedere il posto ai nuovi innesti e il sospettato numero uno finora sembrerebbe essere Christian Eriksen. A riportarlo è SportMediaset.