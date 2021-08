Lippi: “Anch’io come Allegri e la Juventus vinse due scudetti e in Champions”

L'ex Juventus Lippi ha ammesso che il ritorno di Allegri sarà vincente

L'ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha ammesso che il ritorno di Max Allegri sulla panchina bianconera non sarà una minestra riscaldata. Alla Gazzetta dello Sport, Lippi ha affermato: "Anch’io sono tornato alla Juve dopo due anni e ho vinto due scudetti giocando un’altra finale di Champions. Vedrai, non sarai una minestra riscaldata, ma una ribollita prelibata, di grande qualità... Le analogie sono Max tante. La toscanità. Il fatto che lui sia arrivato alla Juve a 47 anni e abbia vinto subito lo scudetto, come avevo fatto io a 46... Max è uno degli allenatori moderni più esperti, scaltri e maliziosi, in senso buono, che ci siano. Ci riconoscono la stessa capacità di leggere e cambiare la partita dalla panchina e dare nuovi ruoli ai giocatori. Mi rivedo in lui e, dall’alto della mia età, me lo posso permettere».