Lippi: “Inter-Juventus? Prevedo grande equilibrio. Sarri intelligente ma Conte ha una grande qualità…”

Weekend importante per la Serie A. Sarà tempo del derby d’Italia tra Inter e Juventus. A parlare del big match di San Siro e del momento delle due squadre, nelle quali si trovano due dei migliori tecnici italiani, è stato Marcello Lippi, ex ct dell’Italia campione del mondo e storico ex delle due compagini.

Intervistato da Tuttosport, il mister ha parlato dell’adattamento di Maurizio Sarri e Antonio Conte nelle rispettive società e ha fatto il suo pronostico sulla sfida di domenica sera.

JUVENTUS – Sui bianconeri e sull’ex tecnico di Napoli e Chelsea, Lippi ha detto: “Maurizio si sta dimostrando intelligente, sta portando la sua filosofia nel mondo Juve senza però stravolgere quanto di buono già ci fosse. Vedo più fraseggio rispetto a prima, un maggior coinvolgimento dei centrocampisti. La rosa? Ha l’imbarazzo della scelta, comunque li schieri sarà semre ultra-competitivo. E poi ha uno dei migliori reparti offensivi al mondo, se hai CR7 in squadra non può che essere così, a prescindere dal suo partner. Higuain? Pare aver cancellato l’ultima stagione, è tornato ai suoi livelli ed è evidente come, con Sarri, ci sia un feeling tecnico importante”. “Buffon? A prescindere dal ruolo che gli spetta, dentro uno spogliatoio Gigi è sempre fondamentale. E occhio a non sottovalutare Barzagli: il suo ingresso nello staff tecnico di Sarri sarà un fattore di cui beneficerà l’intero gruppo”.

INTER – Sui nerazzurri: “Inter con più italiani in campo? Vanno applauditi, non credo che la sconfitta di Barcellona inciderà dal punto di vista psicologico. Anche perché, a pensarci bene, per oltre un’ora l’Inter ha fatto la partita. Stravedo per Sensi e Barella, prevedo una sfida di grande equilibrio: in questi casi, non c’è una mossa tattica da applicare studiando l’avversario: le due formazioni punteranno esclusivamente a fare il loro meglio”. Ed infine un pensiero su Conte: “Ha una grande qualità: sa entrare subito nella testa di chi lavora con lui. Questo è un aspetto fondamentale, riesce a costruire un’identità attorno al gruppo”.