Lippi: “Juventus-Inter? Bianconeri hanno vinto dimostrando superiorità. Stop alla Serie A? Il governo decida…”

Marcello Lippi, storico allenatore e ct anche della Nazionale campione del mondo del 2006, è intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’Io Sport in onda su Radio 1. Il mister ha commentato il derby d’Italia tra Juventus e Inter ma anche le vicende legate allo stop del campionato e l’emergenza del coronavirus.

DERBY D’ITALIA – “L’Inter ha fatto buone cose nel primo tempo, ha tenuto il campo con buona personalità. Ma c’è meno qualità rispetto alla Juventus, poi è uscita fuori la differenza tra le due squadre. La Juventus è sempre stata forte, ha dominato anche ieri la partita perché è ancora superiore all’Inter. Porte chiuse? Capisco la delusione dei tifosi, putroppo era doveroso fare questa scelta”.

CAMPIONATO FERMO – “Credo ci sia sempre grande confusione. Ognuno pensa ai propri interessi. C’è chi è deputato a comandare. Il governo deve ordinare, fare delle leggi e farle rispettare. Se i consigli dei medici dicono di fare certe cose, le si devono ordinare. Se si doveva giocare? Le due squadre devono fermarsi completamente. Non ha senso sospendere il campionato se poi si devono allenare e nello spogliatoio ci sono sempre 40/50 persone”. “Serie A invalidata? Non può essere considerato valido un campionato così. Mancherebbero 12 partite in caso di annullamento. Auguriamoci che ci sia il tempo di recuperare le partie, che ci siano gli Europei. Auguriamoci tutto questo”.

SCUDETTO – Sulla lotta al Tricolore che si spera possa continuare, Lippi ha poi aggiunto: “La Lazio è in piena corsa certamente, non è più una sorpresa. Deve pensare assolutamente allo scudetto. Anche l’Inter ci penserà, potenzialmente è a -6 dal primo posto dopo il recupero con la Sampdoria. Conte ha ammesso che c’è differenza ancora, che la squadra è in via di costruzione”.