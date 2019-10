Lippi: “Lotta a tre per lo scudetto”

Un avvio di stagione scoppiettante, con l’Inter capolista che domenica prossima, a San Siro, ospiterà la Juventus, immediata inseguitrice ad appena due punti di distanza. Del torneo, a Radio Kiss Kiss, ha parlato l’ex ct della Nazionale Marcello Lippi.

CAMPIONATO – “E’ un bel campionato, con tanti gol. Abbiamo delle squadre forti, come ad esempio il Napoli, che ha battuto con forza e autorità il Liverpool. Credo che gli azzurri siano pronti per lottare per lo scudetto e, mai come quest’anno, hanno in panchine delle valide alternative. Per il titolo ci sono anche Juventus ed Inter e in questo momento è difficile fare previsioni. L’Atalanta non si può precludere niente, ha organizzazione, forza, grandi giocatori e un centravanti fortissimo. I bergamaschi giocano con grande serenità: sarà difficile tenero questo ritmo, ma è giusto sognare e giocarsela”.

INTER-JUVENTUS – “Sarà una gara indicativa, ma non decisiva”.