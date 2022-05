Lippi: “Milan mi ha sorpreso e ora è favorito per scudetto. Le italiane in Europa…”

Il parere sulla lotta scudetto e non solo dell'ex mister e CT

COMMENTO - "Il Milan è favorito, mi ha sorpreso. È stato un campionato avvincente, ero sicuro che ce l’avrebbe fatta l’Inter, ma ora i rossoneri hanno più possibilità", ha detto Lippi. Poi, parlando delle sorprese della stagione, tra campo e panchina: "I miei oscar vanno a Tonali e Tudor. Sandro è il migliore, un po’ Pirlo, un po’ Gattuso, ma alla fine più De Rossi. Igor da tecnico mi ha sorpreso, non era come Conte o Deschamps". Sul modo di approcciare alle sfide europee da parte della squadre italiane, invece: "In Europa per le nostre squadre emerge un problema di qualità: non abbiamo grandissimi giocatori. Liverpool, City, Bayern e Real Madrid sono tutte più forti e arrivano in fondo".