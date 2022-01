Lippi: “Non allenerò più, voglio godermi la vita ma…”

Lippi, ex CT azzurro, ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti a Gr Parlamento.

L’ex commissario tecnico campione del mondo con l’Italia nel 2006, Marcello Lippi , ha parlato a Gr Parlamento della situazione Covid in Serie A: “È encomiabile lo sforzo che sta facendo la Lega per far concludere questa stagione. Sappiamo che ci sono squadre che hanno più contagiati, ma da lì a fermarsi credo ci sia una bella differenza. Ci sono squadre più attrezzate ed altre meno per questa emergenza ma mi sembra giusto fare uno sforzo generale”.

RITORNO - Sul suo ritorno in panchina: “Ho deciso di non lavorare più e di godermi la vita finché sto bene. Non allenerò più ma non escluderei un ritorno a livello dirigenziale, quello potrebbe capitare anche con la Nazionale”. Sul Mondiale ogni due anni invece: “Io sono per mantenere le cose così come stanno. Sono per il mondiale ogni 4 anni come gli Europei. Non c’è bisogno di un cambiamento simile nel calcio”.