Lippi non ha dubbi: “Giusto che il calcio riparta. No ai playoff”

La Serie A valuta le ipotesi riguardanti una possibile ripartenza dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Tra coloro favorevoli alla ripresa della stagione interrotta c’è anche l’ex CT della Nazionale italiana Marcello Lippi. Il tecnico ha spiegato il suo pensiero a “La Stampa”: “Speriamo non facciano scherzi, c’è da aspettarsi di tutto. Non comprendo, sinceramente, remore così tenaci davanti alla garanzia del rispetto dei protocolli. I giorni più duri sono passati e dovremo abituarci a vivere all’ombra del virus. L’importante è seguire le norme per la tutela sanitaria: il calcio le ha stabilite, perciò è giusto che riparta”.

PLAYOFF – Si è parlato anche di ricorrere ai playoff pur di terminare la stagione. Uno scenario che Lippi non condivide: “Non piacciono a nessuno. Appartengono a tantissimi sport importanti, ma le categorie più alte del calcio sono disabituate. La mia speranza è che non si debba ricorrere a formule inedite e alternative, però finire i campionati è prioritario: interromperli definitivamente, assegnare verdetti in base a una classifica parziale, sarebbe assurdo sul piano economico e sportivo. Pensate ai sacrifici dei club che hanno investito sul mercato d’inverno per raggiungere i propri obiettivi o alla frustrazione di chi non potrebbe portare avanti un’annata fantastica, costretto a ripiegare sogni e ambizioni: l’esempio più evidente è la Lazio, in piena corsa scudetto”.