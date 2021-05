Lippi rivela: “Avrei voluto allenare la Roma in carriera”

L'ex Commissario Tecnico ricorda il suo legame con la squadra della capitale

A Roma ha conquistato la Champions League con la Juventus nel 1995/96 da allenatore. Sempre nella capitale d'Italia ha vissuto la festa per il Mondiale vinto nel 2006 contro la Francia. Marcello Lippi non può non portare nel cuore la Città eterna. E sotto sotto ha sentito anche il richiamo per la panchina della Roma.