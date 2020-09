Lippi: “Scudetto? Juventus favorita ma Inter e Atalanta all’altezza per giocarselo”

Interessante intervista rilasciata a Il Messaggero da parte di Marcello Lippi. L’ex ct dell’Italia campione del mondo del 2006 ha parlato della Serie A con particolare riferimento alla lotta scudetto ma anche agli allenatori con tanti suoi ex giocatori di quella rosa italiana che ha trionfato al Mondiale.

Lippi: allenatori e scudetto

“Quello dell’Italia 2006 era un gruppo eccezionale sotto l’aspetto umano. All’epoca, quando li ho salutati, ho detto: ‘state tranquilli, nella vita sarete in grado di fare qualsiasi cosa’. Quindi nessuno di loro mi sorprende”, ha spiegato Lippi sui tanti ragazzi allenati e che adesso hanno intrapreso la carriera da mister come Andrea Pirlo e Gattuso sui quali proprio l’ex ct aggiunge: “Rino è il più grande di tutti. È un ragazzo eccezionale. Forse è quello che mi somiglia di più. Non si fissa. Se vede qualcosa che non quadra, cambia. Si ravvede. Anche io ero così”.

E sulla Serie A e la battaglia per il Tricolore: “Scudetto? Secondo me la Juventus è favorita, anche se penso che l’Inter di Conte e l’Atalanta di Gasperini siano all’altezza, per gioco e qualità dei calciatori. Oltre alla bravura degli allenatori”.