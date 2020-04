Lippi: “Stagione da concludere in ogni modo. Scudetto? Juventus favorita, Atalanta la più europea di A”

La Serie A, attualmente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, vuole tornare in campo. Di una possibile ripresa del torneo, nel corso di un’intervista a Sport Mediaset, ha parlato l’ex commissario tecnico della Nazionale Marcello Lippi.

RIPRESA – “Credo che si debba fare di tutto per concludere la stagione, anche facendo sacrifici come giocare ad agosto o a porte chiuse. Si potrebbe anche ripartire a settembre per poi iniziare la nuova stagione seguendo l’anno solare. Non sono favorevole ai playoff e nemmeno sull’assegnazione dello scudetto a chi era in testa prima dello stop. Favorita? Rimane la Juventus, come a inizio anno. La Lazio sta facendo cose eccezionali e forse ha il centrocampo più forte del campionato. A me, in particolare, piace Luis Alberto. L’Inter invece ha ridotto il gap con i bianconeri e se vincesse il recupero sarebbe ancora in corsa. L’Atalanta? E’ la fidanzata calcistica di tutta Italia: tutti tifano per lei ed è la squadra che ha il gioco più europeo della Serie A”.