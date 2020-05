Liverani: “Contrario ai 5 cambi. Non si può giocare alle 16.30 lo sa anche un bambino…”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso di Domenica Sport relativamente alla ripresa del campionato e alle modalità con le quali si potrebbe tornare a giocare sui campi della Serie A.

ALLENAMENTI – “La difficoltà maggiore è quella di riprendere un lavoro collettivo. Qualcosa di individuale è stata fatta ma il lavoro vero di squadra non è stato fatto. Abbiamo 20 giocatori esclusi i portieri e abbiamo aggregato 4 ragazzi della primavera. Questa settimana abbiamo messo la palla e cercato di allenare a gruppi di 8. Il collettivo manca e per questo non ci sono allenamenti che possano simulare la partita”.

RIPRESA IN TOUR DE FORCE – “Per noi sarà come scalare l’Everest. Abbiamo una rosa per giocare una volta alla settimana. Ci troviamo ad affrontare una specie di mondialito. Sarà defaticante-rifinitura-partita sempre. Infortuni? Non abbiamo idea di come potrà andare. Speriamo di avere un pizzico di fortuna e di non perdere giocatori importanti in questo periodo”.

SOSTITUZIONI – “5 cambi? Non so se sia stata già approvata, ma io sono contrario. Avvantaggia le squadre con rose ampie e modifica il regolamento con cui abbiamo iniziato”. E sugli orari delle partite: “Giocare alle 16.30? A livello sportivo, a livello di calcio, è un’idea che si stacca dal mondo del calcio. Giocare a Lecce a quell’ora, anche un bambino capisce che non si può. Ci sono altre forze, come quelle televisive. Quell’orario non è possibile. Sarebbero partire senza ritmo, senza nulla. Se solitamente non si gioca in quel periodo un motivo ci sarà”.