Liverani: “Pagati i nostri errori. Cerchiamo un difensore, una mezzala e un trequartista”

Con il Parma è arrivata la quarta sconfitta consecutiva e Fabio Liverani, allenatore del Lecce, è amareggiato per il risultato: “La squadra ha affrontato un Parma forte, abbiamo fatto una buona gara fino al gol sapendo soffrire. Con i movimenti e la personalità giuste, facendo girare abbastanza il Parma. Gli episodi in A fanno la differenza, abbiamo preso gol con una nostra palla in uscita, perdendo poi la marcatura. E ne abbiamo pagate le conferenze”.

MERCATO – “Stiamo cercando di migliorare la rosa per integrarla con giocatori diversi da quella che abbiamo. Di intensità. Abbiamo qualità ma facciamo fatica nelle due fasi. Si rischia di fare tanta fatica per non giocare e poi non siamo attenti in fase di non possesso, ci manca l’aggressività nel saper rincorrere gli avversari. Ci servono un difensore che completi il reparto con caratteristiche diverse da Lucioni e Rossettini, e una mezzala di intensità, fisicità, quantità. Una mezzala che possa scattare da un’area all’altra, e infine un trequartista con determinate caratteristiche che ci permetta di farci inserire di più. Spero che gli infortunati che ho avuto possano recuperare al più presto e recuperarli al completo”.