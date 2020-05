Liverani: “Serie A? Servono certezze. Bisogna decidere”

La Serie A brancola ancora nel buio. Nessuna certezza sulla ripresa o sulle possibili date in cui il campionato potrà ripartire. Via agli allenamenti ma anche sul tema ci sono tanti pareri discordanti riguardo sessioni individuali e collettive. Intervenuto nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha alzato la voce chiedendo a chi di dovere di prendere, finalmente, una decisione, e dare stabilità al sistema.

Parla Liverani

Non fa giri di parole l’allenatore dei salentini che chiede a gran voce chiarezza: “Bisogna avere la certezza di ripartire e anche quella di finire”, ha detto Liverani sulla ripresa del campionato e la sua conclusione. “C’è qualcuno che deve decidere. Occorre capire se si porta a termine la stagione oppure se sia il caso di interromperla subito”. Lo stesso mister aveva parlato nei giorni scorsi a diversi media chiarendo le difficoltà del momento anche in ottica allenamenti che non basteranno per rimettere in forma la rosa. Non se si ipotizza a solo una o due settimane prima della possibile ripartenza.

Le parole del patron del Lecce

Sempre ai microfoni della Domenica Sportiva, ha fatto eco a Liverani anche il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani che ha parlato della possibile chiusura del campionato e delle conseguenze che potrebbe avere in chiave salvezza: “Siamo una squadra con i bilanci in ordine, senza nessun problema di natura finanziaria. Io dico che sarebbe impensabile penalizzare il Lecce e farlo retrocedere per differenza reti, una squadra che deve giocare ancora tutti gli scontri diretti”. La palla passa agli organi competenti. Una cosa, però, sembra chiara: la posizione del Lecce vede tecnico e patron in perfetta sintonia.